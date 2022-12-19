Песков переадресовал в Минобороны вопрос про изменения сроков срочной службы в российской армии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопросы о якобы готовящихся изменениях сроков срочной службы в армии.

- (Это к) Сергею Кужугетовичу (Шойгу). Военкомы - это его опция, это не ко мне, - пояснил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос журналистов ТАСС о том, какой позиции по данному вопросу придерживается глава государства Владимир Путин.

В начале ноября этого года Комитет Совета Федерации по обороне сообщал, что проведет консультации с Минобороны РФ и другими силовыми структурами по вопросу увеличения срочной службы в российской армии до двух лет. Как заявлял глава комитета Виктор Бондарев, он полностью поддерживает данную инициативу, так как в Вооруженные силы страны поступают новые системы, которые "за один год освоить их невозможно".