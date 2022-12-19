Крупнейший завод по производству удобрений в Прибалтике остановил работу из-за высоких цен на газ

В литовской компании Achema полагают, что производство полностью возобновится в феврале 2023 года Фото: REUTERS

Литовский завод Achema из города Йонава, крупнейшее предприятие в странах Балтии по производству азотных удобрений, остановил большую часть процессов из-за значительного роста цены на природного газа. Об этом сообщили представители компании местным СМИ.

"Предприятие из-за значительного подорожания природного газа приостанавливает производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн кубометров в год", - говорится в сообщении.

В Achema полагают, что производство полностью возобновится в феврале 2023 года. До тех пор компания намерена изготавливать лишь продукцию из аммиачной селитры и смоляного вара.

Первый раз завод был остановлен в начале сентября 2022 года, но в ноябре возобновил производство. Achema является крупнейшим в Литве потребителем газового сырья.

Напомним, в апреле власти Литвы объявили о полном отказе от поставок природного газа из России. Решение связано с военной спецоперацией на Украине и "энергетическим" шантажом Москвы, заявляет литовское Министерство энергетики.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене запрета на сделки со страховщиками из недружественных стран. Новое постановление затрагивает сделки по экспорту российского продовольствия и удобрений.