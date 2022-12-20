В Саратовском медуниверситете заработал научно-производственный и образовательный центр молекулярно-генетических и клеточных технологий

Лаборатория - основа для создания собственных биомедицинских продуктов и образовательных программ для студентов и медработников.

Новое мультифункциональное подразделение Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского занимается разработкой и широким внедрением инновационных технологий в образование, научную работу и клиническую практику. Разработки ведутся с помощью современного парка высокотехнологичного оборудования. Ресурсная база Центра открыта для проведения работ и оказания биомедицинских исследовательских и консультационных услуг различного уровня.

«Вместе с разработкой самых передовых технологий наша миссия еще и в развитии образовательного компонента. Мы организуем устойчивое развитие базовой площадки, обеспечивающей профессиональную переподготовку, разработку и реализацию уникальных наукоемких образовательных программ и модулей по ключевым направлениям современной биомедицины: молекулярная, клеточная биология, нанобиоинженерия и биоинформатика», – объясняет руководитель Центра молекулярно-генетических и клеточных технологий СГМУ Тимофей Пылаев.

Исследования в области генетики, определение риска наследственных заболеваний, обнаружение различных мутаций на ранних сроках - будущие возможности Центра.

Сейчас ученые центра в коллаборации с ведущими отечественными и зарубежными исследовательскими коллективами работают над множеством проектов: разрабатываются алгоритмы применения технологий молекулярно-генетического профилирования для прогнозирования распространения и оценки риска социально-значимых заболеваний. Способствуя импортозамещению, ведутся разработки в области создания и реализации наукоемкой продукции: новых портативных генетических тест-систем для экспресс-диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний, нанобиомаркеров и меток для сверхточного анализа молекулярных мишеней. С использованием модельных клеточных линий и лабораторных животных проходят масштабные испытания новых прототипов лекарственных препаратов и лекарственных форм, средств вакцинопрофилактики, систем доставки и пролонгированного высвобождения.

Директор центра, канд. биол. наук, доцент кафедры биохимии и клинической лабораторной диагностики СГМУ Тимофей Пылаев.

«Прямой контакт с ведущими специалистами клиник Университета позволяет решать поставленные задачи с максимальным практическим выходом, - подчеркивает ректор СГМУ Андрей Еремин. - Результаты исследований ученые регулярно представляют на федеральных и международных научных форумах, и публикуют статьи и монографии в ведущих рейтинговых журналах. Развитие науки, разработка конкурентоспособных технологий и востребованных наукоемких биомедицинских продуктов – одно из стратегических направлений нашего вуза».