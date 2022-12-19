В «Ростехе» пообещали, что БПЛА «Охотник» превзойдет беспилотники НАТО Фото: ru.wikipedia.org

Беспилотный летательный аппарат «Охотник» превзойдет по свои характеристикам беспилотники НАТО, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Ни у американцев, ни в НАТО, ни в одной из стран такого аппарата нет. В 2023 году первые испытания проведем, на серийное производство, я думаю, выйдем через год-два», – рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Артякова, БПЛА «Охотник» работает на основе технологий искусственного интеллекта, малозаметен для вражеских систем противовоздушной обороны и способен набирать высокие скорости.

Напомним, ранее российский тяжелый ударный беспилотник С-70Б «Охотник» в ходе испытаний выполнил стрельбу по наземным целям управляемыми ракетами истребителя Су-57 с реальным поражением наземных мишеней. Вся серия пусков была признана успешной.

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