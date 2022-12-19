Большинство пользователей Twitter выступило за отставку Илона Маска с поста главы соцсети Фото: скриншот

Опрос американского предпринимателя Илона Маска в Twitter о том, оставаться ли ему руководителем компании соцсети, завершился. 57,5% участников проголосовали за уход бизнесмена с поста главы Twitter , 42,5% высказались против.

Опрос был размещен в аккаунте Маска 12 часов, в нем приняли участие более 17,5 млн пользователей.

Маск написал, что будет "руководствоваться результатами голосования" в вопросе, быть ему владельцем Twitter или нет.

Позднее он опубликовал два сообщения. В одном посте предприниматель привел пословицу "бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться", в другом высказал мнение, что "те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают".

В воскресенье, 18 декабря, американский предприниматель Илон Макс запустил опрос о том, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter, и пообещал подчиниться желанию пользователей.

Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 нынешнего года. Сразу же после окончательного оформления сделки по покупке контрольного пакета акций компании он уволил нескольких топ-менеджеров сети микроблогов и начал в Twitter глобальные и масштабные реформы.

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