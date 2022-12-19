Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена "За заслуги перед Отечеством" 20 декабря 2022 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

Президент России Владимир Путин вручит ордена "За заслуги перед Отечеством" врио глав Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Церемония награждения пройдет в Екатерининском зале Кремля во вторник, 20 декабря 2022 года.

Кроме них высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков.

- Путин примет участие в церемонии вручения госнаград. ... будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер - сообщили в Кремле.

В частности, почетное звание "Героя России" присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Кроме того, звание "Мать героиня" присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

8 декабря 2022 года в Кремле стартовала церемония вручения "Золотых Звезд" Героям России, проявившим себя в ходе специальной военной операции на Украине. Президент РФ Владимир Путин лично проводит церемонию вручения медалей.