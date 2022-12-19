Премьер Британии назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине без вывода российских войск

Премьер Британии Риши Сунак назвал бессмысленными переговоры о прекращении огня на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры о прекращении огня на Украине в ситуации, когда Вооруженные силы России продолжают находиться на территории страны, не имеют смысла, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», – заявил он на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге.

По мнению британского премьера, в текущих условиях прекращение огня будет использовано Москвой для перегруппировки и укрепления войск. Как отметил Сунак, страны Запада должны продолжать оказывать военную помощь Украине в соответствии со складывающейся обстановкой. В частности, он призвал поставлять Киеву большее количество систем противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники. Лондон предоставит Украине помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году, пообещал политик.

Премьер Британии также отметил необходимость увеличения санкционного давления на Россию, чтобы подорвать ее экономический потенциал. Кроме того, Сунак призвал выработать гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал лидерам стран «Большой семерки» о трех шагах для прекращения конфликта в стране.

Между тем заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина выступает против временного перемирия на Новый год.

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