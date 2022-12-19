Twitter отказался от идеи запрета ссылок на другие соцсети после критики пользователей

Решение компании касалось пользователей, которые размещают ссылки на конкурирующие соцсети, уточняет CNN Фото: REUTERS

Компания Twitter удалила сообщения о запрете бесплатного продвижения других социальных сетей на платформе. Решение компании касалось пользователей, которые размещают ссылки на конкурирующие соцсети. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным издания, руководство Twitter отменило решение после того, как заявление компании подверглось критике в сети. Администрация аккаунта соцсети удалила пост в своем блоге. В их числе Facebook и Instagram, которые запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, а также соцсеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social.

Компания также удалила пост в аккаунте поддержки соцсети Twitter Support, где сообщалось о новой политике. При этом в другом аккаунте - Twitter Safety, ведется опрос пользователей касательно идеи "предотвращения создания или использования существующих аккаунтов, главная цель которых - реклама других социальных сетей". В опросе уже приняли участие более 205 тыс. пользователей. Около 87% из них ответили отрицательно и 13% поддерживают инициативу.

Тем временем подошел к концу опрос американского предпринимателя Илона Маска в Twitter о том, оставаться ли ему руководителем компании соцсети. 57,5% участников проголосовали за уход бизнесмена с поста главы Twitter , 42,5% высказались против. Маск пообещал, что примет решение об уходе исходя из результатов опроса.