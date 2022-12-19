Российские ученые разработали новый способ оценки состояния водоемов при помощи наноалмазов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Российского технологического университета МИРЭА представили новый способ оценки загрязненности водоемов, предложив использовать особый композитный материал с модифицированных наноалмазов.

Как передает «Газета.Ru», специалисты МИРЭА заявляют, что для оценки состояния воды можно применить композитный материал, который необходимо положить в водоем на 1,5 часа, в течение которых к данному материалу прикрепляются разные микроорганизмы, которые формируют биосенсор. Позже сенсор отправят в специальный анализатор, при помощи которого эксперты проверяют дыхательную активность прикрепившихся к сенсору микроорганизмов.

На данный момент такая технология не пригодна к широкому лабораторному использованию, сообщают авторы разработки, однако они намерены наработать статистику, адаптировав лабораторную установку для производства.

Ранее телеканал «360» писал об установлении свыше двух тысяч точек незаконного сброса отходов в Московской области с начала 2022 года.

Тем временем, врач-иммунолог Владимир Болибок и специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с RT предупредил об опасности купания в непроверенных водоемах. В первую очередь он указал на риск кишечной палочки, а также сообщил о возможности заразиться дизентерией, брюшным тифом и вирусным гепатитом А.