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НовостиОбщество19 декабря 2022 13:14

В Оренбурге вырос спрос на психологическую помощь

Специалисты говорят, что уровень тревожности растет с пандемии
Юлия ДУБЕНКО
Юлия ДУБЕНКО
Жители Оренбурга стали чаще обращаться за психологической помощью

Жители Оренбурга стали чаще обращаться за психологической помощью

Фото: Shutterstock

В Оренбурге вырос спрос на услуги психологов. Специалисты поделились с изданием 56orb.информацией о том, что люди все чаще обращаются за помощью. Такая тенденция прослеживается еще с 2020 года, когда все вынужденно ушли на самоизоляцию.

Волнует все – от личных проблем до переживаний по поводу происходящего в мире. По словам психолога Марины Стуколовой, под внешним информационным напряжением у людей обострились внутренние переживания, им все сложнее держать эмоции в себе, хочется проговорить с кем-то свои проблемы.

Стоимость консультации в Оренбурге начинается от 500 рублей и может доходить до 10 тысяч рублей – это цена целой коуч-сессии.

Многим достаточно бесплатного телефона доверия. В городе действует как минимум три «горячих линии», где готовы оказать психологическую помощь.

Высокий спрос на психологов и на сайте вакансий. В Оренбурге требуется 65 специалистов.