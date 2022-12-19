Песков сообщил, что Москва завершает работу над ответом на потолок цен на нефть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва завершает работу над ответными мерами на потолок цен на нефть из России, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть некие наработки, которые уложены на бумагу, но есть дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются, обсуждаются. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как отметил Песков, нет необходимости торопиться с выпуском указа об ответных мерах. Власти России пытаются выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать ее интересам, подчеркнул он.

С 5 декабря 2022 года начал свое действие потолок цен на российскую нефть, который согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз.

Президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет России не понесет потерь в связи с введением потолка цен на нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.