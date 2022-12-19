C российским солдатом, отбросившим гранаты ВСУ, произошло счастливое событие

Рустам Худайнуров, которого ВСУ забросали гранатами, выжил и воссоединился с семьей Фото: соцсети

Герой 41-летний уроженец Донецка Рустам Худайнуров из Народной милиции ДНР в преддверии Нового года на один день перед отправкой в другую больницу встретился со своей семьей: женой, 18-летней дочерью и 4-летним сыном. Об этом он сообщил в интервью сайту «КП-Петербург».

«Сын меня крепко обнял… Жена ему все это время говорила, что я на работе. Было очень трогательно. Дочка тоже обняла и поцеловала. Сказала, что я герой. Спасибо, что живой», - рассказал Рустам.

Семья настолько соскучилась по отцу, что за весь день, проведенный вместе, никто не выходил из дома. Близкие ловили каждую минуту, которую им дали провести вместе. Ведь Новый год они будут вдалеке друг от друга.

Дома Рустама встретили как героя не только семья, но и все соседи. О подвиге своего земляка там знают все.

В настоящее время Рустама переводят на лечение в госпиталь в Санкт-Петербург.

Он пояснил, что перед отъездом сказал детям, чтобы слушали маму и что скоро они снова все будут вместе.

Напомним, именно Рустам лихо расправлялся с гранатами, которые сбрасывали с дрона ВСУ. На разлетевшихся по всему миру кадрах видно, как боец в последний момент успевает отбросить снаряд за секунду до взрыва. Сам герой говорил, что всего к нему в окоп сбросили 8 гранат, три из которых он успел откинуть. По признанию Рустама, выжить в том бою ему помогли мысли о детях и ангел-хранитель.