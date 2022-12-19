В МИД России предупредили об уничтожении всей военной техники, поставленной Грецией Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные силы России уничтожат всю военную технику, поставленную украинским войскам Грецией, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными силами РФ. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», – приводятся слова дипломата на сайте российского МИД.

Представитель ведомства назвала планы Афин по передаче Киеву зенитных ракетных комплексов С-300 провокационными и враждебными по отношению к Москве. Как считает Захарова, в этом случае речь идет о грубейшем нарушении положений соглашений между Россией и Грецией о военно-техническом сотрудничестве и о поставке продукции военного назначения. Она напомнила, что эти договоренности запрещают Греции реэкспорт поставленной военной техники третьей стороне без согласия России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для российский военных.

Кроме того, министр заявлял, что передача советского зенитного ракетного комплекса С-300 из других стран на Украину невозможна. Москва будет считать это незаконным, поэтому не допустит этого, отмечал он.