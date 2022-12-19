Почти 80% российских школьников надоело носить в школу тяжелые учебники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство учеников 1–11-х классов (77%) пожаловалась на учебники, которые им приходится носить на уроки в школу. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на результаты совместного опроса с онлайн-школой Skysmart.

Еще 16% опрошенных учеников заявили, что тяжелые учебники не доставляют им неудобства. Кроме того, более 50% опрошенных учащихся сообщили, что поддерживают гибридный формат уроков, при котором часть занятий заменяется онлайн-версией, а 39% школьников выступили против такого формата.

Как отметила академический директор Skysmart Анастасия Екушевская, формат гибридного урока показал свои возможности в период пандемии коронавируса, когда школьники смогли заниматься вне зависимости от местоположения и при легкой простуде.

В рамках опроса многие школьники (70%) выступили против обязательной школьной формы. С мнением о том, что школьная форма может сгладить неравенство, повысив узнаваемость учебного заведения, согласились 20% опрошенных, а 11% выступили за то, что форма способна сплотить учеников, 5% согласны, что форма может избавить родителей от выбора одежды детям.

В опросе участвовало 1 050 детей в возрасте от 7 до 18 лет из разных российских регионов.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, в России хотят вернуть единую школьную форму. При этом в Минпросвещения РФ назвали данный вопрос «дискуссионный», заявив, что его намерены обсуждать с учениками, родителями и учителями. Однако, как писал «Пятый канал», мнения и среди родителей, и среди педагогов разделились.

В беседе с Life.ru зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал актуальной задачей защиту персональных данных школьников, рассказав про ФГИС «Моя школа», которая с нового года заменит ученикам Word, Excel, Zoom и даст доступ к библиотеке цифрового контента.