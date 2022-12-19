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НовостиПолитика19 декабря 2022 13:49

Путин рекомендовал властям Крыма и Подмосковья предусмотреть безвозмездную передачу земли военным

Речь идет о награжденных участниках спецоперации и ветеранах боевых действий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. В частности глава государства рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области предусмотреть безвозмездную передачу военным земельных участков.

«Рекомендовать органам государственной власти Московской области, Республики Крым и Севастополя принять законодательные акты, устанавливающие случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, награжденным государственными наградами РФ,…земельных участков», – сказанов документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как уточняется в распоряжении, земля может быть передана военным, награжденным за заслуги, проявленные в ходе в спецоперации на Украине, или являющимся ветеранами боевых действий, а также членам их семей, если военнослужащие погибли в результате увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября Минобороны России разработало законопроект о бесплатной передаче участков в Крыму ветеранам спецоперации на Украине.