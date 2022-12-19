«Газпром» установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай Фото: REUTERS

17 декабря 2022 года «Газпром» снова установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», об этом сообщили на странице компании в Telegram-канале.

«17 декабря «Газпром» снова обновил исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», – говорится в сообщении.

При этом отмечено, что превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.

Кроме того, в компании указывают, что предыдущий исторический максимум был установлен 14 декабря.

Как подчеркивается, «Газпром» пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа.

Как сообщал сайт KP.RU, в сентября 2022 года «Газпром» перешел на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.

Как уточнялось, новый механизм расчетов за поставки газа в Китай должен придать импульс развитию экономикам обеих стран.

Ранее Россия решила принимать платежи за энергоресурсы от недружественных РФ стран исключительно в рублях. Большая часть западных чиновников и бизнесменов наотрез отказались переходить на данную схему оплаты поставок российского газа (в том числе, мотивируя свою позицию нежеланием даже косвенно нарушать санкции против РФ).