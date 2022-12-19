В Киевской области введены экстренные графики отключения света Фото: REUTERS

В Киевской области после ночных повреждений ввели экстренные графики отключения электроэнергии, три района частично обесточены, появились проблемы с покрытием сотовой связи, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире украинского телеканала.

«Обуховский, Вышгородский и Бучанский районы частично обесточены. Запитана только критическая инфраструктура. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная. В области введены экстренные отключения. Подчеркиваю, графики стабилизационных отключений не действуют», - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что в регионе возможны перебои со связью. Кулеба указал, что «пункты несокрушимости» задействованы для того, чтобы люди могли подключиться к интернету и сделать звонки.

Как сообщал сайт KP.RU, утром 19 декабря экстренные отключения электроэнергии были введены в Киеве.Графики стабилизационных отключений не действовали.

Также ранее власти Киевской области заявляли о взрывах в украинской столице и области. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе города.

Кроме того, экстренные отключения электроэнергии также применялись в Киеве и днем ранее, 18 декабря, а в субботу, 17 декабря, «Укрэнерго» заявило о значительном дефиците в украинской энергосистеме, осложненном непогодой.