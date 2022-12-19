Названы лучший и худший сценарии отопительного сезона в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков назвал лучший и худший сценарии отопительного сезона в Европе, отметив, что при мягкой зиме к концу отопительного сезона регион подойдет с заполненностью ПХГ в 30-35%, а при морозах – запасы составят 10-15%.

Специалист назвал сложным периодом для Европы февраль и март. «В принципе, так происходит всегда: к этому моменту из ПХГ уже извлечено достаточно много газа, а чем меньше его остается, тем меньше можно извлекать ежесуточно», - уточнил он в беседе с Lenta.ru.

Юшков отмтеил, что к концу отопительного сезона нужно будет извлекать большие объемы голубого топлива, а возможности сократятся. По его словам, в лучшем случае, при теплой и непродолжительной зиме, к концу сезона европейские страны придут с запасами в 35-30%.

«В худшем, если начнутся морозы, если зима окажется продолжительной, говорить придется уже о 10-15%», - отметил он.

Как писал телеканал «360», согласно докладу Международного валютного фонда, за счет накопленных резервов Европа сможет пережить зиму 2022-2023 годов, однако в следующем году стоимость электричество и газ могут побить рекорд.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН заявил, что Европа сохранит достаточные запасы газа до мая следующего года, однако сделает это разрушая собственную промышленность, поскольку заводы являются главной статьей потребления.