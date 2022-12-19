Названы самые угоняемые автомобили в России в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наиболее угоняемыми в текущем году машинами стали корейские авто марок Hyundai и Kia. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на результаты исследования «Страхового дома ВСК».

Как сообщают страховщики, на первом месте по количеству угонов находятся автомобили бренда Hyundai. Уточняется, что на этот бренд зарегистрировано около 53% страховых случаев такого рода. В тройке лидеров в данном рейтинге также находятся Kia (22%) и Toyota (9%).

Внедорожник Hyundai Santa Fe назвали «самой востребованной у угонщиков моделью», поскольку на нее пришлось 53% угонов. Отмечается, что среди машин марки Kia большинство страховых случаев (29%), связанных с угоном транспортного средства, пришлось на кроссоверы Kia Sportage.

Ранее в компании «АльфаСтрахование» проанализировали статистику угонов машин по стране и в Москве за девять месяцев 2022 года. Как писали «Известия», согласно статистике октября этого года, самым угоняемым автомобилем также стал Hyundai Santa Fe.

Тем временем «Пятый канал» писал, что в России участились случаи краж автомобильных деталей. Отмечалось, что подержанные запчасти стали покупать на треть чаще, чем в 2021 году.