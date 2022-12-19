Курс доллара вырос выше 68 рублей впервые с 11 мая 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 68 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Это произошло впервые с 11 мая 2022. По состоянию на 15:55 по московскому времени доллар вырос на 3,35 рубля – до 68 рублей, позже американская валюта подорожала до 68,11 рубля.

Что касается евро, то его курс прибавил 2,94 рубля и вырос до 72,04 рубля.

Напомним, в понедельник, 19 декабря, курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая 2022.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал, как изменится курс валют до конца этого года. По его мнению, в декабре доллар может остановиться на курсе 66 рублей, а евро – примерно на 70 рублях. При этом Григорьев добавил, что если говорить о дальнейшем изменении курса, то следует посмотреть, как будет работать потолок цен на нефть.