Аналитик назвал причины ослабления рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ослабление курса российской валюты в понедельник, 19 декабря, объясняется не фундаментальными причинами, а эмоциональной реакцией рынка. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Эксперт напомнил, что такая «волна» ослабления рубля началась после введения новых антироссийских санкционных ограничений в отношении российской нефти.

«Как мне кажется, снижение рубля в данном случае объясняется … именно эмоциональной реакцией: участники рынка опасаются снижения доходов от продажи нефти и как следствие сокращения поступлений валюты и ослабления рубля», - объяснил специалист.

Брагин также отметил, что при более слабом рубле будет проще восполнить дефицит бюджета, поскольку увеличиваются поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортным пошлинам. Однако, по его мнению, такое снижение курса продлиться не долго.

«Даже если рубль и ослабнет на какое-то время, стратегически для российской экономики сейчас правильнее иметь крепкий рубль, чем допускать его ослабление, так что вряд это снижение продлится долго», - отметил он.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов в беседе с «Известия» заявил, что существует несколько причин ослабления рубля, отметив среди прочего сокращение экспорта.

Напомним, в понедельник, 19 декабря, курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 11 мая 2022 года поднялся выше 72 рубля, а курс доллара превысил 68 рублей.