В Ивановской области освоили новые направления медпомощи детям

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В Ивановской области активно развивают медицинскую инфраструктуру. В рамках программы «Решаем вместе» современным оборудованием оснастили эндоскопическое отделение и открыли ожоговый блок в Ивановской детской областной больнице.

«Как и планировали, мы сделали отдельно травматологический блок, освободили помещение. Теперь у нас на первом этаже этого здания сосредоточена вся диагностика необходимая для детишек – рентген, эндоскопическое оборудование, а на пятом этаже появился ожоговый миницентр. Раньше пациентов приходилось возить в федеральные центры. Теперь любые ожоги можно лечить у нас в Иванове», - сообщил губернатор Станислав Воскресенский.

Как отметил заместитель главного врача по хирургии Олег Тарасов, в среднем в год с ожогами в областную больницу попадают 10-15 пациентов. Раньше всех ребят с большой площадью ожогов переводили в другие регионы для лечения, теперь же есть возможность оказать оперативную помощь детям до 18 лет с любой степенью и площадью термической травмы в Иванове.

Ожоговый центр соответствует всем современным требованиям. Как подчеркивают врачи, создание этого ожогового блока была жизненной необходимостью. Здесь создан специальный микроклимат, чтобы пациенты с термическими травмами не пересекались с другими пациентами – как того требуют нормы СанПина.

По проекту «Решаем вместе» в блоке расположили специальные флюидизирующие койки, операционный стол, дыхательно-наркозный аппарат. Установили новую вентиляцию, позволяющую регулировать влажность и температуру. Все оборудование – российского производства.

В отделении медпомощь оказывают врачи-реаниматологи и детские хирурги. Перед запуском работы персонал прошел обучение.

В детской областной больнице также обновили эндоскопическое отделение, где теперь помощь оказывают в круглосуточном режиме. «Теперь эндоскопический блок у нас тоже сосредоточен в одном месте. Здесь сконцентрировано необходимое диагностическое оборудование для детской областной больницы: все в одном месте, чтобы не надо было по этажам бегать, не возить детей по разным зданиям», - подчеркнул губернатор.

Новые для региона операции стали возможны и на безе нового травмпункта детской областной больницы. Поступившее оборудование позволяет делать самые точные рентгеновские снимки, а также проводить операции, которые раньше в областной детской больнице не делали, например, по лечению врожденной аномалии предплечья.