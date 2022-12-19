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НовостиВ мире19 декабря 2022 15:12

В "Роскосмосе" допустили замену корабля "Союз МС-22"

Глава "Роскосмоса" Борисов: При необходимости корабль на замену "Союз МС-22" подготовят к пуску к 19 февраля
София ГОНЧАРОВА
В "Роскосмосе" допустили замену корабля "Союз МС-22"

В "Роскосмосе" допустили замену корабля "Союз МС-22"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что резервный корабль, который сможет вернуть с Международной космической станции (МКС) экипаж "Союза МС-22", если такая необходимость возникнет, с неисправной системой охлаждения, будет подготовлен к пуску к 19 февраля 2023 года.

До этого планировалось, что он будет подготовлен 16 марта будущего года.

Днем ранее специалистам Центра управления полетами удалось добиться снижения температуры на борту космического корабля "Союз МС-22" после утечки в системе охлаждения.

Ранее сообщалось, что температура на борту пилотируемого корабля "Союз МС-22" из-за утечки в системе охлаждения стала увеличиваться, в результате чего установилась 30-градусная жара. Специалисты решили снизить температуру за счет изменения системы вентиляции.