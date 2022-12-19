Более тысячи российских туристов вернулись в РФ из Египта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более тысячи российских туристов уже вернулись в Россию из Египта, сообщил заместитель министра экономического развития страны Дмитрий Вахруков.

«По данным туроператора TezTour, уже более одной тысячи человек вывезены», – сказал он журналистам.

По словам Вахрукова, все находящиеся в Египте российские туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Как отметил замглавы Минэкономразвития, ведомство настроено на системную работу с рисками. Так, в ближайшее время будет проведены стратегические сессии с туроператорами, чтобы выработать единый алгоритм реагирования.

Напомним, заложниками конфликта авиаперевозчика iFly с властями Иордании оказались суммарно свыше двух тысяч туристов. Утром 15 декабря из Внуково должны были вылететь три рейса: отвезти новых туристов и забрать отдохнувших, однако вылеты перенесли из-за запрета российским самолетам входить в воздушное пространство Иордании.