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НовостиОбщество19 декабря 2022 15:15

Более тысячи российских туристов вернулись в РФ из Египта

Все находящиеся в Египте туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Более тысячи российских туристов вернулись в РФ из Египта

Более тысячи российских туристов вернулись в РФ из Египта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более тысячи российских туристов уже вернулись в Россию из Египта, сообщил заместитель министра экономического развития страны Дмитрий Вахруков.

«По данным туроператора TezTour, уже более одной тысячи человек вывезены», – сказал он журналистам.

По словам Вахрукова, все находящиеся в Египте российские туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Как отметил замглавы Минэкономразвития, ведомство настроено на системную работу с рисками. Так, в ближайшее время будет проведены стратегические сессии с туроператорами, чтобы выработать единый алгоритм реагирования.

Напомним, заложниками конфликта авиаперевозчика iFly с властями Иордании оказались суммарно свыше двух тысяч туристов. Утром 15 декабря из Внуково должны были вылететь три рейса: отвезти новых туристов и забрать отдохнувших, однако вылеты перенесли из-за запрета российским самолетам входить в воздушное пространство Иордании.