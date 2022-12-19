Названы наиболее популярные форматы работы среди россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Равные доли россиян трудоспособного возраста назвали для себя приемлемым как формат трудоустройства, так и вариант фриланса (около 45% опрошенных). Об этом пишет RT со ссылкой на совместное исследование компании «Консоль Pro» и Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что классическое трудоустройство для проектной работы выбрали бы для себя в основном граждане в возрасте от 35 до 54 лет, а доля женщин составляет 46%, тогда как мужчин - 43%.

Кроме того, почти треть опрошенных (30%) назвали в качестве подходящего варианта работы открытие ИП, а примерно 20% респондентов сообщили, что готовы работать на фрилансе без оформления. Уточняется, что типичным «теневым фрилансером» является молодой человек в возрасте до 34 лет, который получил высшее образование и проживает в одном из крупных городов Центрального или Сибирского федерального округа.

В опросе участвовала 1 тысяча человек трудоспособного возраста.

Как писал «ФАН», результаты опроса сервиса «Работа.ру» показали, что в этом году четверть россиян сменила работу. При этом 22% уже освоили новое место, а 4% опрошенных заявили, что устроились в компанию мечты.

Другой опрос показал, что беспокойство о здоровье стало наиболее частой причиной для отгулов на работе. Как сообщал ОТР, 37% опрошенных заявили, что что чаще всего берут отгул для посещения врачей и походов в медучреждения, а 67% респондентов назвали причиной для отгула проблемы со здоровьем.