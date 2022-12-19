Daily Mail: Уязвимым местом ЗРК Patriot является их дороговизна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дешевые дроны-камикадзе российского производства быстро истощат дорогостоящие американские зенитные ракетные комплексы Patriot, об этом написал Daily Mail, ссылаясь на ветерана морской пехоты США Марка Канчиана.

Ветеран пояснил, что поставки подобных систем украинской армии не нивелируют превосходства российской беспилотной авиации в зоне боевых действий.

По мнению Канчиана, «выстрел ракетой за миллион долларов по БПЛА стоимостью 50 тысяч долларов — проигрышное предложение».

Он подчеркнул, что существует вероятность, что украинские военные столкнутся с проблемами эксплуатации ЗРК Patriot.

Военный пояснил, что может потребоваться до 90 обученных специалистов для исправной работы одной батареи ПВО.

В публикации говорится, что американских военнослужащих запретили отправлять на Украину в таком количестве, США придется формировать персонал из представителей ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, США планируют отправить на Украину системы Рatriot.

При этом премьер Польши Моравецкий заявлял, что его страна не имеет планов отдать свои ЗРК Patriot Украине.

Как отмечалось в хорватском издании Advance, в случае поставок Вашингтоном ЗРК Patriot Киеву они будут приоритетной целью российских войск в ходе специальной военной операции на территории Украины. Автор подчеркивал, что американские ЗРК сложны в управлении, а для обслуживания одной батареи нужно около 90 военнослужащих. По его словам, такого квалифицированного персонала на Украине нет, поэтому поставки Patriot не смогут переломить ситуацию в пользу Киева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Patriot станут законной целью российских войск в случае доставки их из США на Украину.