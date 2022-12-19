В Госдуму внесли законопроект о праве детей-сирот после 23 лет на выплаты для покупки жилья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственную думу проект закона, которым предлагается предоставлять "успешно социализировавшимся в обществе" детям-сиротам при достижении ими 23 лет право на выплату (сертификат) для приобретения жилья, либо полного погашения ипотеки. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

В документе также отмечается, что в большинстве регионов страны не представляется возможным обеспечить жильем всех нуждающихся детей-сирот по достижении 18 лет. В результате они получают жилье после 23 лет, то есть после того, как получили образование и нашли работу, а некоторые создали семьи.

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