Медведев назвал ложью и запредельным цинизмом заявления Запада, что Киев сам определит начало переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал ложью и запредельным цинизмом заявления западных политиков, что Киев сам определит, садиться ли ему за стол переговоров с РФ.

«Все британские политики редкие г-ки и лицемеры. Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может», - написал в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что «…англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм».

Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев заявлял, что тема финансовой поддержки Киева становится токсичной для Вашингтона, даже несмотря на американские планы выделять средства и дальше Украине средства на «милитаризацию». Он указывал, что вскоре можно будет увидеть перемены в настроении США, отметив, что американские жители передали «в неведомом направлении гигантские средства», указав также на то, что большие средства идут на вооружение Украины, а также «на милитаризацию украинского режима».

Он подчеркнул, что США рано или поздно закончат «безоглядную поддержку» Украины, поскольку «всегда бросали своих друзей».