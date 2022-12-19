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НовостиПолитика19 декабря 2022 17:18

Медведев призвал британцев "свалить с Мальвинских островов" и вернуть Фолкленды аргентинцам

Он заявил, что Фолкленды - это Аргентина
Источник:kp.ru
Медведев призвал британцев "свалить с Мальвинских островов" и вернуть Фолкленды аргентинцам

Медведев призвал британцев "свалить с Мальвинских островов" и вернуть Фолкленды аргентинцам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления премьера Британии Риши Сунака о необходимости вывода российские войска с Украины, потребовал от Соединенного Королевства "свалить с Мальвинских островов". Он посоветовал вернуть их Аргентине.

- Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды - это не Британия, а Аргентина! - написал он в своем телеграм-канале.