Зеленский попросил Эстонию увеличить поставки снарядов калибра 155 мм и запчастей к гаубицам Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Эстонию увеличить поставки на Украину артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров и запасных частей для гаубиц, об этом сообщили в пресс-службе эстонского правительства.

Зеленский выступил с видеообращением на встрече лидеров стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус под командованием Великобритании (JEF), в Риге.

«Уважаемая госпожа премьер-министр Эстонии! Госпожа Каллас! У вас также есть эта возможность – артиллерийские снаряды 155 миллиметров, запасные части для гаубиц. Давайте активизируем наше сотрудничество», - приводит ведомство слова Зеленского.

Премьер Эстонии заявила, что «Россия не отказалась от стремления завоевать Украину, поэтому военная помощь Украине должна расти».

Она отметила, что «Эстония уже предоставила Украине помощь в объеме, равном почти трети нашего оборонного бюджета, помогать Украине – было, есть и будет приоритетом Эстонии».

Как писал сайт KP.RU, сенат парламента Италии одобрил резолюцию, предусматривающую продолжение поставок оружия Украине в 2023 году.

Издание Foreign Policy отмечало, что страны НАТО обеспокоены тем, что дальнейшие поставки вооружения Украине оставят их собственные армии без необходимых запасов. Статье говорилось, что в НАТО идут дискуссии о вариантах поддержки членов военно-политического блока на случай, если запасы оружия упадут ниже необходимого уровня. Научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган высказывал мнение, что альянс в действительности не намерен осуществлять сверхинтенсивную поставку артиллерийских систем Киеву.

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