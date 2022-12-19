Саида Мирзиёева анонсировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за эксплуатацию учителей Узбекистана

Саида Мирзиёева. Фото: Mukhitdin Alee

Выступая в финале интеллектуальной олимпиады «Заковат», заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёеваподняла тему принуждения учителей к труду, не связанному с их профессиональными обязанностями, сообщили «Новости Узбекистана».

«К сожалению, многие годы учителя, преподающие нашим детям, были бесправными, беззащитными, а их труд оказался обесценен. Их использовали в качестве садовников, дворников, официантов, обслуживающих приезжавшие в школу комиссии, «массовки», заполняющей пустые залы на скучных мероприятиях, подписчиков печатных изданий по принуждению, ночных дежурных и школьных охранников», — сказала Саида Мирзиёева.

«Как говорит наш президент, решение всех проблем — в образовании. И его столп — учитель и ещё раз учитель! Мы должны построить такое общество, в котором и ценность, и достоинство учителя должны быть высокими! — подчеркнула Саида Мирзиёева в своем обращении. - Настало время прекратить такое положение вещей. Ведь если мы не возвысим честь и достоинство Учителя, мы не сможем ничего добиться».

«Педагоги должны свободно мыслить, работать над собой и быть всесторонне защищёнными. Мы сможем добиться этого только в том случае, если всё общество будет против того, чтобы привлекать учителей к принудительному труду, разного рода дополнительной работе. А те, кто загружают представителей этой профессии ещё чем-то помимо их основной задачи, должны привлекаться к административной и уголовной ответственности. Для этого разработан соответствующий проект закона и в ближайшее время ожидается его принятие», — сказала Саида Мирзиёева.