Лукашенко: Россия и Белоруссия готовят экипажи самолетов, несущих специальные боеприпасы Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия совместно готовят экипажи самолетов, "несущих специфические боеприпасы". Об этом он заявил 19 декабря по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

- Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы их тестировали с российской стороной и сейчас вместе готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то, - сказал глава Белоруссии.

Также сегодня Лукашенко после переговоров с Путиным сообщал, что Беларусь поставила на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер", которые передала Россия.

Ранее белорусский глава Минобороны Виктор Хренин сообщал, что оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и зенитные ракетные комплексы С-400 поступят на вооружение в белорусскую армию.

Как писал сайт KP.RU, политики провели встречу в Минске. Политики обсудили несколько важных тем. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия эффективно справляются с санкциями. Также политики обсуждали ряд важных тем. Среди прочего стороны договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать практику совместных учений.

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