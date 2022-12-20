Бирюков: На Люберецких очистных сооружениях достраивают новый блок ультрафиолетового обеззараживания

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На Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) продолжается масштабная реконструкция. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сейчас завершается строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания.

«Модернизация Люберецких очистных сооружений выполняется по графику и будет завершена в 2023 году, - отметил Петр Бирюков. - В частности, строится дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания мощностью 1 миллион кубометров в сутки. Через него будет проходить уже очищенная вода перед выпуском в Москву-реку».

По его словам, новое сооружение дополнит действующие такие же объекты, очищающие воду перед возвращением в реку Пехорку. То есть оба водовыпуска ЛОС будут обеспечены современной системой обеззараживания.

Заммэра напомнил, что уже построено здание нового блока, а также созданы подводящие и отводящие каналы, установлены системы ультрафиолетового обеззараживания на основе модулей УФ-ламп. Кроме того, завершается монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений.

«Общий объем выполненных работ оценивается в 90%, - уточнил Бирюков. - Их завершение планируется до конца этого года. На финальном этапе проведем благоустройство соседней территории».

Реконструкция ЛОС позволит сделать возвращаемую в природу воду уже чище речной по ряду ключевых показателей, подчеркнул Бирюков.