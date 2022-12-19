ВСУ обстреляли в Донецке детский сад и больницу

Мэр Донецка Кулемзин рассказал о результатах обстрела двух районов города со стороны ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выпущенные ВСУ снаряды попали в детский сад и один из корпусов больницы Калинина в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, комментируя обстрел Куйбышевского и Киевского района Донецка со стороны ВСУ в понедельник 19 декабря.

«По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад», - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, добавив, что в Калининском районе повреждены несколько домов и автомобилей.

Напомним, ВСУ обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка в понедельник 19 декабря. По двум районам Донецка боевиками выпущено пять снарядов 155мм.

Тем временем российские войска уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ в зоне спецоперации. Четыре диверсионные группы уничтожены на краснолиманском направлении.

Также сообщалось, что российские войска поразили пункт дислокации группы центра спецопераций «Юг» ВСУ. Также ВС России нанесли поражение 56 артиллерийским подразделениям противнка на огневых позициях.

Ранее армия России заняла более выгодные позиции на Донецком направлении. Российские военные сорвали попытки боевиков провести разведку боем.