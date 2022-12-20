Депутат Исаев допустил введение ограничений на удаленную работу для налоговых нерезидентов РФ

В России могут ввести ограничения на удаленную работу для нерезидентов по ряду специальностей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Заключение договоров об удаленной работе будет недоступно по ряду специальностей для тех, кто не является налоговым резидентом Российской Федерации. Об этом заявил замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, комментируя инициативу главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса о введении ограничений для уехавших из страны после начала частичной мобилизации россиян.

«Не допускается заключение договора трудового или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для лиц, которые по нашему налоговому законодательству не являются резидентами России», - цитирует парламентария РИА Новости.

Исаев уточнил, что перечень специальностей, по которым нерезидентам нельзя будет работать удаленно, определит российское правительство.

Ранее Андрей Клишас публично анонсировал введение в РФ ограничений для россиян, уехавших из страны в связи с частичной мобилизацией. По его словам, новые меры позволят сделать их пребывание за границей менее комфортным.

Минцифры России не поддержали идею запрета «удаленки» для уехавших за рубеж IT-специалистов. Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, отметили в ведомстве.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никаких дискуссий по поводу ограничений в отношении уехавших из страны россиян. По словам представителя Кремля, не обсуждается также вопрос и стимулах для возвращения граждан.