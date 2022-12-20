Путин поздравил работников безопасности с профессиональным праздником. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Глава государства записал видеообращение, в котором отметил работу спецслужб и обозначил основные приоритеты в их деятельности. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля, оно доступно здесь.

Путин призвал органы безопасности усилить работу по ключевым направлениям. Среди приоритетов работы спецслужб он назвал борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также контрразведку.

«Надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», - сказал Путин.

Президент отметил работу подразделений органов безопасности в новых российских регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, день ФСБ отмечается 20 декабря 2022. Он считается праздником всех тех, кто обеспечивает национальную безопасность России. История и традиции праздника здесь на KP.RU.

Ранее сотрудники ФСБ России опубликовали кадры задержания граждан России, которые причастны к подготовке теракта на газопроводе «Южный поток».

В сентябре 2022 года ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма.

Также ФСБ предотвратила подрыв линий электропередач в Крыму, который хотел устроить украинский диверсант. У завербованного СБУ мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа.

ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, финансировавшей ИГ, в Московском регионе. Подробности здесь на KP.RU.