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НовостиПолитика19 декабря 2022 22:57

Госдеп США пригрозил Белоруссии санкциями за расширение поддержки России

В американском дипломатическом ведомстве пообещали «пропорциональный ответ» на возможные действия Белоруссии по поддержке российской СВО
Мария ПАВЛОВА
США пригрозили Белоруссии санкциями в случае дальнейшей поддержки России в ходе СВО.

США пригрозили Белоруссии санкциями в случае дальнейшей поддержки России в ходе СВО.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии в случае расширения Минском поддержки российской специальной военной операции. Об этом заявил в понедельник 19 декабря официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Глава пресс-службы Госдепартамента отметил, что США пристально следят за тем, будет ли Белоруссия оказывать дополнительную поддержку России в осуществлении СВО.

«Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», - сказал Нед Прайс во время брифинга.

Напомним, президент России Владимир Путин в понедельник 19 декабря встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Путин назвал переговоры с Лукашенко результативными.

Путин сообщил, что согласовал с Лукашенко ценовые параметры в энергетике, акцентировав внимание на том, что РФ поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных преференциальных условиях.

Также Путин заявил, что Россия и Белоруссия эффективно борются с санкциями.

Александр Лукашенко рассказал, что Россия и Белоруссия готовят экипажи самолетов, несущих специальные боеприпасы. Он также уточнил, что Беларусь поставила на боевое дежурство комплексы С-400 и «Искандер».