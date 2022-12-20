ВСУ обстреляли больницу в Донецке предположительно ракетами словацкого производства

В СЦКК рассказали, какими ракетами была обстреляна больница в Донецке. Фото: REUTERS

Обстрел больницы имени Калинина в Донецке (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) мог вестись ракетами EXP-122. Об этом заявил во вторник 20 декабря руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, исходя из характера повреждений одного из корпусов больницы.

«Предположительно, обстрел производился словацкими ракетами повышенной ударной силы ЕХР-122, переданными Украине альянсом (НАТО)», - цитирует Якубова ТАСС.

Эксперты продолжат осмотр поврежденного корпуса лечебного учреждения в светлое время суток.

Ранее губернатор Донецка Алексей Кулемзин опубликовал фото поврежденного 10-го корпуса больницы в своем Telegram-канале.

Напомним, ракеты ЕХР-122 могут быть выпущены из любой РСЗО, они обладают повышенной ударной силой по сравнению со стандартными ракетами к РСЗО «Град» за счет большей массы боевой части.

Ранее мэр Донецка Кулемзин сообщил, что выпущенные ВСУ снаряды попали в детский сад и один из корпусов больницы Калинина в Донецке.

Напомним, ВСУ обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка в понедельник 19 декабря. По двум районам Донецка боевиками выпущено пять снарядов 155мм.

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