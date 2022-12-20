Daily Mail: ученые допускают массовое вымирание на Земле к 2100 году

Ученые заявили о возможности вымирания 27 процентов существующих видов животных и растений к 2100 году. Фото: REUTERS

До 27 процентов всех видов животных и растений могут исчезнуть с лица земли к 2100 году. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Ученые из Европы и Австралии считают, что к 2050 году могут исчезнуть до десяти процентов всех видов животных и растений, а к 2100 году эта цифра может достигнуть 27 процентов. Такой вывод был сделан специалистами на основе анализа созданной суперкомпьютером модели Земли, где учитывались более 15 тысяч пищевых цепочек.

Причинами массового вымирания ученые называют изменение климата и деятельность человека.

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Тем временем Подмосковье рискует превратиться в лесостепь из-за изменения климата, а в Зимбабве из-за климатических изменений переселяют три тысячи диких животных . На это потратят как минимум пять с половиной миллионов долларов.

По другой версии, вместо глобального потепления Землю может ожидать похолодание.