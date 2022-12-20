Песков: У России есть все причины не доверять Европе после слов Меркель о Минских соглашениях

Песков заявил, что Россия имеет право не доверять Западу после слов Меркель о Минских соглашениях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия имеет основания не доверять не только словам европейских политиков, но и их подписям на международных соглашениях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник 19 декабря.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», - сказал Песков «Известиям», комментируя недавнее заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских договоренностях.

Напомним, ранее Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать время Украине, чтобы та «стала сильнее».

Российский президент Владимир Путин назвал слова Меркель о Минском соглашении разочаровывающими. При этом он подчеркнул, что заявление экс-канцлера ФРГ о том, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, стало для него неожиданным.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мерзкими и недостойными слова Меркель о Минских соглашениях.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель об истинной цели Минских соглашений.