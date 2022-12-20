Путин назвал крайне сложной обстановку в новых российских регионах. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал крайне сложной обстановку в новых российских регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он сказал в понедельник 19 декабря в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля, оно доступно здесь.

«Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», - сказал президент, призвав сотрудников спецслужбы сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод проживающих на этих территориях людей.

Напомним, в пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Ранее Путин поручил интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки.

Также сообщалось, что замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть новые территории. Москва будет использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей, пообещал политик.