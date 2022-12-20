Аналитик Антонов посоветовал не покупать валюты недружественных стран

Эксперт рассказал, почему не стоит покупать валюты недружественных стран. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Россиянам не стоит покупать в 2023 году валюты недружественных стран. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей», — сказал Антонов в интервью агентству Прайм, посоветовав воздержаться от покупок евро и доллара до тех пор, пока ситуация в геоэкономике не станет стабильной.

Эксперт отметил, что валюты дружественных стран не представляют особого интереса из-за своей низкой ликвидности и посоветовал обратить внимание на китайский юань, отметив, что интерес к этой валюте у россиян заметно вырос с начала весны 2022 года.

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