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НовостиЭкономика20 декабря 2022 0:57

Аналитик Антонов посоветовал не покупать валюты недружественных стран

Эксперт предложил обратить внимание на юань
Мария ПАВЛОВА
Эксперт рассказал, почему не стоит покупать валюты недружественных стран.

Эксперт рассказал, почему не стоит покупать валюты недружественных стран.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Россиянам не стоит покупать в 2023 году валюты недружественных стран. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей», — сказал Антонов в интервью агентству Прайм, посоветовав воздержаться от покупок евро и доллара до тех пор, пока ситуация в геоэкономике не станет стабильной.

Эксперт отметил, что валюты дружественных стран не представляют особого интереса из-за своей низкой ликвидности и посоветовал обратить внимание на китайский юань, отметив, что интерес к этой валюте у россиян заметно вырос с начала весны 2022 года.

Почему доллар и евро стали источниками рисков, а банки вводят комиссии за хранение и перевод «токсичных» валют, читайте здесь на KP.RU.

Также эксперты рекомендуют не менее 80% сбережений перевести в рубли, а оставшиеся 20% распределить между другими валютами, и вот почему.