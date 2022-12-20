С 1 января в России повысится максимальная выплата по больничному

В России увеличится максимальная выплата по больничному листу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Максимальная выплата по больничному повышается в России с 1 января 2023 года.

За один день пребывания на больничном может быть начислено до 2 736,99 рублей, а максимальная сумма за месяц из расчета в 31 день составит 84 846,69 рублей.

Это относится к тем, чей стаж превышает восемь лет, пишет агентство Прайм со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования. В агентстве уточнили, что при определенных условиях право на выплату по больничным листам и в связи с материнством будут иметь и те, кто работает по гражданско-правовым договорам.

Ранее сообщалось, что в России введут новое единое пособие на детей до 17 лет и увеличат маткапитал с 1 января 2023 года.

В Подмосковье с 1 января 2023 года вырастет прожиточный минимум. Как сообщили в Минэкономики Московской области, его величина на 20% выше, чем в среднем по стране. Кроме того, правительство Москвы увеличит пособия пенсионерам и семьям с детьми.

Также сообщалось, что с 1 января 2023 года размер выплат и пособий беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума.