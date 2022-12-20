Небензя призвал ООН не уступать Западу в вопросе «расследования» по иранским беспилотникам

Небензя призвал ООН не поддаваться давлению Запада. Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал секретариат всемирной организации не соглашаться на расследование о якобы применения Россией произведенных в Иране беспилотников во время СВО на Украине и не уступать давлению со стороны западных стран.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Секретариат организации не уступать давлению западных стран и не соглашаться на "расследование" в рамках резолюции 2231 якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников.

«Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава», - сказал Небензя, подчеркнув, что результаты подобного псевдорасследования с юридической точки зрения будут ничтожными.

Напомним, власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ. Американская сторона обвиняет Россию в закупке беспилотных летательных аппаратов у Ирана.

Ранее Иран в СБ ООН заявил, что не поставлял России беспилотники для использования в украинском конфликте.

Зампостпреда России при ООН Полянский назвал заявления о поставках Ираном беспилотников в Россию дезинформацией и поводом для давления и отметил, что Запад таким образом отвлекает внимание от своей вовлеченности в конфликт.