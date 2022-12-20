Что произошло в ночь на 20 декабря

Путин назвал крайне сложной обстановку в новых российских регионах. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал крайне сложной обстановку в новых российских регионах. Президент призвал подразделения органов безопасности обеспечить защиту живущих там людей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть все причины не доверять Европе после слов Меркель о Минских соглашениях.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал ООН не уступать Западу в вопросе «расследования» по иранским беспилотникам и заявил, что результаты псевдорасследований ничтожны с юридической точки зрения.

В Госдуме предложили продать Китаю заводы ушедших из России автопроизводителей. Также предложено организовать на этих предприятиях производство отечественных машин.

С 1 января в России повысится максимальная выплата по больничному листу.

Социолог Шнайдер предупредил о превращении Германии в «государство нищих» из-за скачка цен на энергоносители и роста стоимости жизни

Госдеп США пригрозил Белоруссии санкциями за расширение поддержки России.

Президент России Владимир Путин поручил разработать курс по преступлениям нацизма для будущих педагогов. Материалы о геноциде нацистами советского народа будут включены в основные образовательные программы и учебники.

ВСУ взорвали дамбу под Киевом и подтопили село. Украинские СМИ сообщают о взрыве ВСУ дамбы на реке Ирпень.

ВСУ обстреляли больницу в Донецке предположительно ракетами словацкого производства. Это ракеты повышенной ударной силы.

Ученые допускают массовое вымирание на Земле к 2100 году. Это может произойти из-за изменения климата и эксплуатации природных ресурсов.