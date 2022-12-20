В МИД России обвинили ЕС в попытке скрыть причастность к преступлениям на Украине

Сергей Вершинин. ФОТО: Валерий Шарифулин/ТАСС

Европейский союз стремиться скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, именно для этого и инициируется создание спецтрибунала. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.

"Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений", - подчеркнул Вершинин.

Дипломат подчеркнул, что решения подобного "псевдотрибунала" станут "юридическим нонсенсом" и никогда не будут признаны Россией.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки среди министров иностранных дел государства Евросоюза.

По его словам, ЕС должен делать больше "для борьбы с безнаказанностью". Конкретных планов в этом направлении он при этом не озвучил.

Напомним, в Кремле заявили, что прежде чем рассуждать о создании трибунала над гражданами России за их действия на Украине, европейским чиновникам следует обратить внимание на преступления Киева в Донбассе.