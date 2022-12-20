Посольство в Вашингтоне заявило, что США не удастся вбить клинья в отношения России с соседями

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление пресс-секретаря госдепа Неда Прайса о том, что слова российского лидера Владимира Путина в Минске о незаинтересованности страны поглощать кого бы то ни было следует воспринимать как "иронию в высшей степени".

Дипломаты расценили высказывание как попытку вмешательства во внутренние дела Союзного государства в надежде вбить клинья в отношения Москвы с соседями.

"В надежде сохранить доминирующие позиции США стараются вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, - подчеркнули в российском посольстве. - Разумеется, сделать этого ни при каких обстоятельствах не удастся".

Диппредставительство подчеркнуло, что дружба России и Белоруссии проверена временем и только укрепляется в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере касается не только поставок техники, но и совместной кооперации.

Напомним, Владимир Путин также сообщил, что Россия и Белоруссия достаточно уверенно и эффективно справляются с санкциями, в том числе, за счет координации мер для минимизации влияния незаконных мер на экономику.