Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Решения ЕСПЧ не имеют юридической силы в России Фото: Shutterstock

Россия считает закрытым вопрос исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил в беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил, что, согласно российскому законодательству, решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению на территории страны не подлежат.

"Тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым", - констатировал Вершинин.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин выразил уверенность, что России не нужен аналог ЕСПЧ.

"Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека", - заявил юрист.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. Постановления ЕСПЧ также прекратят быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.