Сестра Ким Чен Ына предупредила о мощности ракет Северной Кореи

Ким Ё Чжон намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Фото: REUTERS

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что не стоит недооценивать ракетные мощности Северной Кореи, и вскоре у всех будет возможность в этом убедиться. Так она намекнула, что Пхеньян в ближайшее время может провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на большую дальность, чтобы продемонстрировать наличие технологии защиты боеголовки от перегрева при повторном входе в атмосферу. Заявление сестры лидера КНДР опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Очевидно, что они (западные страны) критикуют возможности нашего стратегического оружия с помощью аргументов, что для подтверждения нужен запуск под нормальным углом, а не вертикальный пуск. Вы вскоре увидите и поймете, когда мы это сделаем", - отметила Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Также она посоветовала "марионеткам" из Южной Кореи не клеветать на чужие вооружения, а "заняться сохранением лица", учитывая, что их ракеты не способны пролететь и несколько сот метров.

18 декабря 2022 года Вооруженные силы КНДР осуществили запуск своей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как сообщает японский телеканал NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, однако падение ракеты произошло вблизи этой зоны.

В США считают такие действия КНДР крайне провокационными и дестабилизирующими обстановку во всем регионе, и Вашингтон готов ввести жесткие санкции в отношении Северной Кореи в случае усугубления ситуации. С их позицией согласны и в высшем политическом и военном руководстве Японии.