Военкор Андрей Коц заявил, что смерть западных наемников влечет потери личного состава ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) платят за поддержку западных наемников увеличением потерь собственного личного состава. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент Андрей Коц.

"Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников", - уточнил Коц.

По его словам, при уничтожении нескольких польских наемников на поле боя украинские военные лезли под пули, чтобы эвакуировать тела поляков в тыл. Такое отношение, безусловно, чревато ростом потерь, заключил военкор.

Как ранее писал сайт KP.RU, военные группы "Викинг" Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки Донецкой народной республики. В здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников.

Напомним, военный корреспондент KP.RU, член Совета по правам человека Александр Коц рассказал, наемники из каких стран участвуют в боевых действиях на Украине. По его словам, в основном это прибывшие из США, Канады, Польши и Британии.