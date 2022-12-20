Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 декабря 2022 5:50

Военкор Андрей Коц заявил, что уничтожение западных наемников увеличивает потери ВСУ

Украинские военные погибли, пытаясь вынести тела поляков с поля боя
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Военкор Андрей Коц заявил, что смерть западных наемников влечет потери личного состава ВСУ

Военкор Андрей Коц заявил, что смерть западных наемников влечет потери личного состава ВСУ

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) платят за поддержку западных наемников увеличением потерь собственного личного состава. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент Андрей Коц.

"Наличие западных наемников играет в рядах ВСУ злую шутку, потому что Киев очень болезненно реагирует на потери со стороны своих западных союзников", - уточнил Коц.

По его словам, при уничтожении нескольких польских наемников на поле боя украинские военные лезли под пули, чтобы эвакуировать тела поляков в тыл. Такое отношение, безусловно, чревато ростом потерь, заключил военкор.

Как ранее писал сайт KP.RU, военные группы "Викинг" Западного военного округа (ЗВО) уничтожили опорный пункт с иностранными наемниками в районе Марьинки Донецкой народной республики. В здании, по которому был нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, находилось до роты иностранных наемников.

Напомним, военный корреспондент KP.RU, член Совета по правам человека Александр Коц рассказал, наемники из каких стран участвуют в боевых действиях на Украине. По его словам, в основном это прибывшие из США, Канады, Польши и Британии.